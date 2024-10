Automotive: tavolo sindacati-Regione Piemonte per progetto comune tutela lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - Si e' svolto oggi il Tavolo Automotive alla Regione Piemonte, al quale hanno partecipato anche il presidente della Regione Alberto Cirio, la vicepresidente Elena Chiorino e le organizzazioni sindacali. Lo comunica la Fismic Confsal, che ha partecipato all'incontro rappresentata dal segretario territoriale Sara Rinaudo. "Valutiamo l'incontro di oggi come primo passo di un dialogo volto a creare un progetto comune di protezione attiva dei lavoratori. E' stato aperto il tavolo specifico che auspichiamo diventi il punto di riferimento per attivare soluzioni concrete alla crisi dell'automotive in Piemonte", ha detto Rinaudo, sottolineando che "siamo tutti consapevoli delle difficolta' che il 2025 portera' con se', e per questo e' fondamentale lavorare in sinergia per proteggere i lavoratori e il lavoro, creando le migliori condizioni per rilanciare la produttivita' manifatturiera del settore".

