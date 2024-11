Automotive: sindacati, per Lear un altro anno cassa, serva a trovare soluzione industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 nov - Nell'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la Lear di Grugliasco, azienda dell'indotto automotive torinese che produce sedili ormai solo per il marchio Maserati, e con la partecipazione della Regione Piemonte, si e' esplorata la possibilita' di fare ricorso nello stabilimento di Torino alla cassa integrazione straordinaria per area di crisi complessa in deroga per il 2025, il cui accordo sara' poi siglato nelle sedi deputate nelle prossime settimane. E' quanto si legge in un comunicato congiunto di Fim, Fiom e Uilm nazionali. "I 12 mesi di tutela aggiuntiva che oramai possiamo considerare quasi acquisiti dovranno servire a trovare un investitore che reindustrializzi il sito, giacche' i volumi produttivi nella fabbrica torinese sono ridotti al lumicino e lo stesso utilizzo di ammortizzatori sociali sta giungendo al suo limite massimo. Al contempo chiediamo alla Direzione di Lear di dare disponibilita' ad un congruo percorso a sostegno di questa importante vertenza relativamente il possibile impatto sociale, tanto piu' che trovare un investitore per 380 lavoratori sembra una impresa non facile", si legge nella nota, in cui si mostra apprezzamento per il fatto che il Mimit "si e' impegnato a verificare la serieta' del soggetto potenziale investitore e del suo interessamento per il sito di Lear entro il prossimo incontro gia' calendarizzato il 30 gennaio 2025".

