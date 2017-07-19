Automotive: Quattroruote, Fiat Grande Panda e' "La Novita' dell'Anno 2026"

Sul podio salgono anche Audi Q3 e BMW iX3 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 gen - La Fiat Grande Panda ha vinto il premio Quattroruote - La Novita' dell'Anno 2026. Nell'albo d'oro quella di quest'anno e' la nona vittoria registrata da un modello Fiat. Sul podio salgono anche Audi Q3 e BMW iX3 con rispettivamente 11% e 9% di preferenze, registrate tramite un sondaggio digitale, contro il 12% di Fiat Grande Panda. Quest'anno erano candidate venti automobili scelte dalla redazione del mensile di motori tra le piu' interessanti new entry presentate nel corso dell'anno precedente. Sono stati assegnati anche quattro premi speciali, per le categorie Concept, Dream, Lifestyle e, novita' 2025, Volt, categoria dedicata ai veicoli 100% elettrici. Le premiate sono state Audi Concept C come Best Concept Car (36%), Maserati Mcpura come Best Dream Car (50%), Ferrari SC40 come Best Lifestyle Car (55%) e Citroen Ami come Best Volt Car (39%). Tornando al premio principale, grande soddisfazione in casa Stellantis: "Fiat e' orgogliosa di questo riconoscimento, perche' nasce da un voto popolare e conferma quanto Grande Panda, grazie alla gamma completa di motorizzazioni - elettrica, ibrida e benzina sia capace di incontrare i nuovi bisogni delle famiglie e degli automobilisti", si legge in una nota, in cui si sottolinea che "con Grande Panda, Fiat arricchisce ulteriormente una storia di successi nel premio Quattroruote - La Novita' dell'Anno, che negli anni ha visto trionfare modelli iconici come Fiat Panda (2004), Fiat 500 (2008), Fiat 500L (2013), Fiat 500X (2016), Nuova 500 (2021), Fiat 600e (2024) e la nuova vittoria del 2026".

Ars

