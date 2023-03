Automotive: Palombella (Uilm), basta rinvii, ora scelte e piu' ascolto su sfida elettrico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - "I risultati dell'Osservatorio Automotive di Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica presentati oggi, segnano un altro passo avanti rispetto a un percorso iniziato con la firma del Ccnl 2021, seguito con il documento condiviso del 3 febbraio 2022. Cosi' abbiamo voluto segnalare ancora oggi la crescente preoccupazione per un settore che verra' letteralmente travolto dalla transizione ecologica e che ha bisogno di scelte chiare e coerenti da parte della politica". Lo afferma il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, in occasione dell'evento odierno al Cnel. "Cresce la preoccupazione - continua Palombella - per l'assenza di certezza nelle misure di accompagnamento a fronte di un processo di allocazione delle ingenti risorse del Pnrr che come sappiamo proprio in queste ore sono messe in discussione a causa del forte ritardo del nostro Paese rispetto alle richieste dell'Ue".

Inoltre, aggiunge il sindacalista della Uilm, "il nostro Governo si e' astenuto sul voto rispetto alla data del 2035 per lo stop alla commercializzazione dei veicoli endotermici.

Rimandare la discussione senza assumere decisioni in questo momento complesso, con il rischio di deindustrializzazione di un settore chiave dell'economia italiana, e' controproducente. Le stesse aziende di automotive si stanno gia' organizzando, con investimenti e progetti che guardano al futuro. A tal proposito, invece, la decisione di istituire lo standard Euro 7 per i veicoli commerciali leggeri e i camion e' in contraddizione con la scelta di puntare sull'elettrico, percio' occorre intervenire subito e rimuovere questa tappa intermedia fissata per luglio 2025".

Sim

(RADIOCOR) 29-03-23 17:42:33 (0522) 5 NNNN