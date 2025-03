Automotive: nonostante la crisi crescono gli investimenti in R&S (studio)

Rapporto annuale dell'Osservatorio Tea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Nonostante le difficolta', la filiera automotive italiana dimostra una buona capacita' di adattamento. Il 2024 ha visto un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo (+5% rispetto al 2022), con particolare attenzione all'innovazione nei settori dell'elettrificazione, della componentistica per drivetrain elettrici e delle infrastrutture di ricarica.

Tuttavia, solo il 25% delle aziende e' riuscito a brevettare i propri prodotti, segnalando una difficolta' nel portare a termine il processo di innovazione. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio sulle trasformazioni dell'ecosistema automotive italiano che presenta il suo nuovo Rapporto edizione 2024, curato da Giuseppe Giulio Calabrese, Anna Moretti e Francesco Zirpoli, frutto di un'indagine condotta da alcune Universita' e Centri di Ricerca italiani coordinati dal Cami (Center for Automotive and Mobility Innovation della Venice School of Management - Universita' Ca' Foscari Venezia) e dal Cnr-IRCrES. Lo studio evidenzia come la crisi della produzione automobilistica in Italia sia legata a diversi fattori, tra cui la riduzione della domanda, le trasformazioni tecnologiche e l'impatto delle nuove normative ambientali. La produzione nazionale di veicoli ha registrato una significativa contrazione nel 2024, con un calo del 36,8% rispetto all'anno precedente, toccando il minimo storico di 475.090 unita'. La Lombardia e il Triveneto si distinguono per resilienza e crescita, mentre Piemonte e Mezzogiorno affrontano maggiori criticita'. Per migliorare la competitivita' del settore, secondo l'Osservatorio Tea, e' necessario un maggiore sostegno agli investimenti, incentivi per la riconversione delle competenze e politiche industriali mirate. Nonostante le sfide, il rapporto mostra poi che l'occupazione nel settore automotive italiano rimane stabile nel periodo 2024-2027.

Ann

(RADIOCOR) 23-03-25 15:57:34 (0367) 5 NNNN