Automotive: nonostante la crisi crescono gli investimenti in R&S (studio) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - L'analisi territoriale del rapporto dell'Osservatorio Tea, evidenzia, in dettaglio, differenze significative nella reazione alla crisi e nella capacita' di innovazione delle imprese. In Piemonte la filiera mostra un rallentamento negli investimenti e una maggiore incertezza sulle prospettive future. Secondo il rapporto occorre diversificare i clienti e rafforzare gli investimenti in nuove tecnologie per ridurre il rischio di dipendenza da un unico attore industriale. La Lombardia, pur priva di grandi produttori di autovetture, si distingue per la resilienza della filiera della componentistica e per la capacita' di adattamento tecnologico. Per consolidare questa posizione, e' necessario un maggiore supporto agli investimenti in digitalizzazione e automazione. Nel Triveneto si segnala una crescita del 13% del fatturato tra il 2019 e il 2024, con una maggiore diversificazione dei mercati e delle produzioni. Tuttavia, emerge che occorre sostenere le imprese nell'accesso a finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo, oltre a incentivare la formazione di competenze specializzate. In Emilia-Romagna si presentano sfide specifiche legate all'accesso al credito e alla trasformazione industriale, bisogna facilitare l'innovazione nei processi produttivi e promuovere politiche di supporto per l'integrazione della componentistica locale nella filiera dei veicoli elettrici. Nel Mezzogiorno, nonostante l'incidenza in termini di imprese e di addetti sia ormai stabilmente attorno al 10% sul totale nazionale, il valore dell'export generato dall'area e' passato dal 7,3% del 2008 al 12,9% nel 2023, dal punto di vista occupazionale, il settore mostra segnali contrastanti. Se da un lato la filiera sembra reggere meglio rispetto all'assemblaggio di veicoli, dall'altro emergono preoccupazioni per le difficolta' di riconversione delle competenze, soprattutto tra le imprese piu' piccole e meno innovative. Tutte queste difficolta' rendono necessario, si sottolinea, accelerare in Italia l'adeguamento alla rivoluzione tecnologica dell'elettrico, un processo in cui i produttori europei risultano in ritardo rispetto alla concorrenza globale.

