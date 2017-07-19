Automotive: Mimit, 75% del Fondo da 1,6 mld al 2030 e' destinato alle imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 gen - In occasione del tavolo automotive di oggi al Mimit, e' stato presentato dai tecnici del ministero il nuovo Dpcm che programma le risorse del Fondo Automotive fino al 2030, per un totale di circa 1,6 miliardi di euro, offrendo alle imprese una prospettiva pluriennale destinando il 75% delle risorse all'offerta. Come specificato in una nota del Mimit, la quota principale e' riservata agli Accordi per l'innovazione, con 750 milioni di euro per ricerca e sviluppo, seguiti dai Contratti di sviluppo per gli investimenti produttivi, con particolare attenzione ai mini-contratti. Sul fronte della domanda, una parte rilevante delle risorse sara' destinata all'ecobonus per i veicoli commerciali leggeri, oltre al sostegno per i veicoli della categoria L, al retrofit, al bonus per le colonnine di ricarica e al noleggio sociale a lungo termine.

A queste misure del Fondo Automotive, continua il Mimit, si affiancano gli interventi previsti dalla legge di bilancio, che mettono a disposizione risorse significative per gli investimenti delle imprese, a partire dal Nuovo Piano Transizione 5.0 e dal rifinanziamento della Nuova Sabatini, determinando un'immissione complessiva di risorse molto rilevante a sostegno del settore e dell'intero sistema produttivo.

