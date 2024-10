Automotive: Marcegaglia, bene dazi, difendiamo impresa da concorrenza sleale

Necessario aiutare il settore ad innovarsi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pescara, 22 ott - "Difendiamo anche la nostra impresa dalla concorrenza sleale, quindi noi siamo a favore di dazi purche' siano dazi proporzionati". Lo ha detto Emma Marcegaglia B7 Chair a margine dei lavori del B7 - G7 Industry Stakeholders Conference in corso a Pescara rispondendo ad una domanda sul futuro dell'automotive italiano, settore molto importante anche in Abruzzo. Dal momento di difficolta' se ne esce "secondo noi, ha aggiunto Marcegaglia, cambiando i termini europei, secondo i quali al 2035 non ci saranno piu' auto se non elettriche, noi siamo per la neutralita' tecnologica. Va bene anche un'auto ibrida o endotermica se magari usiamo i bio-fuels, i carburanti bio.

Inoltre va cambiato questo approccio, il governo italiano sta chiedendo una revisione di questa decisione non al 2026 ma al 2025 e noi supportiamo molto questo. Infine bisogna anche aiutare il nostro settore automobilistico a continuare a investire in innovazione, perche' i cinesi ovviamente oggi fanno una concorrenza in parte sleale, ma in parte hanno cominciato a sviluppare le tecnologie dell'auto elettrica molti anni prima delle nostre".

