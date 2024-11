Automotive: in alleanza 9 regioni italiane e 27 europee, Pil pari a 5mila mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 nov - Le Regioni italiane che fanno parte dell'Alleanza delle regioni automotive - una rete politica di regioni impegnate a realizzare con successo la transizione dell'industria automobilistica e del relativo indotto in Europa - sono nove: Lombardia (a cui e' stata assegnata la presidenza nel 2025), Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Veneto e Umbria. A queste si aggiungono altre 27 regioni di Germania, Spagna e Francia, formando cosi' un insieme di territori con un prodotto interno lordo pari a 5mila miliardi di euro, il 34% del Pil europeo, oltre a rappresentare complessivamente 134 milioni di cittadini europei, l'equivalente del 31% della popolazione Ue. Il Pil totale delle regioni dell'alleanza e' superiore dell'8,7% rispetto alla media europea. Nata per iniziativa del Comitato europeo delle Regioni, l'Automotive Regions Alliance (Ara) punta a riunire i territori con un tessuto industriale specializzato nel settore automobilistico, con l'obiettivo di rafforzare gli ecosistemi industriali regionali e stimolare la creazione di valore, tutelando l'economia dei territori, soprattutto in un momento di difficolta' per il settore auto a livello europeo. Secondo la visione promossa dalla Regione Lombardia e condivisa dalle Regioni dell'alleanza con la firma del nuovo documento, oggi a Monza durante la conferenza annuale, l'Unione europea non dovrebbe imporre ai cittadini la tipologia di automobile da utilizzare, ma concentrarsi sulla definizione degli obiettivi ambientali da raggiungere, lasciando ai territori la liberta' di scegliere le soluzioni tecnologiche piu' adeguate: elettrificazione, idrogeno o combustibili alternativi.

