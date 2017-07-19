Automotive: Guidesi (Lombardia), servono ulteriori correttivi a normativa Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 gen - E' 'necessario un intervento sinergico per ulteriori correttivi per la piena "neutralita' tecnologica" rispetto al passaggio che ci sara' sia in Consiglio dell'Ue sia in Parlamento europeo. C'e' spazio per intervenire; occorre farlo e cio' deve avvenire con azioni e lavoro di squadra. Considerate le difficolta' del settore automotive serve piu' pragmatismo e meno convegni'. Cosi' l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in occasione del tavolo automotive in corso al Mimit. 'Come Lombardia continueremo a lavorare su proposte emendative per modificare ulteriormente "il regolamento riguardante i parametri di prestazione in materia di emissioni Co2 per i nuovi veicoli leggeri"; e questo lavoro di elaborazione di proposte emendative le condivideremo con costruttori, componentisti, istituzioni, le altre regione europee e i parlamentari europei', ha aggiunto Guidesi. 'Crediamo che questa impostazione di lavoro sia l'unico modo di giocarci le ultime e piccole speranze di salvare l'industria dell'automotive in Europa evitando quello che sarebbe il suicidio economico piu' grande della storia', ha sottolineato.

