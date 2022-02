Automotive: Giovannini, stiamo definendo piano a medio termine

Previsto entro il 2030 il rinnovo di 40mila bus in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - "Stiamo definendo un piano di medio termine". Lo ha confermato il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini parlando del settore dell'auto a SkyTg economia, dopo aver citato la riunione di due giorni fa a Palazzo Chigi sull'automotive. Il ministro ritiene che "l'auto restera' centrale nelle scelte di mobilita' nei prossimi anni", ma ha osservato che "c'e' un cambiamento profondo nelle scelte dei consumatori" e ha invitato a guardare all'intero settore dei trasporti, non solo alle auto. "Nei prossimi anni - ha detto tra l'altro, citando apposite linee di finanziamento del Pnrr - ci sara' una fortissima domanda per i bus, perche' dobbiamo rinnovare entro il 2030 oltre 40mila autobus che abbiamo in Italia".

"Una parte delle imprese che oggi fanno componentistica - ha aggiunto - possono produrre componentistica per autobus prodotti in Italia".

Fro-com

(RADIOCOR) 11-02-22 18:43:12 (0552) 5 NNNN