Automotive: Execus con Stefanelli, digital marketing in Veneto e FVG

Una collaborazione strategica a livello territoriale tra la Pmi innovativa quotata su Euronext Growth Milan - a capo dell'omonimo gruppo - Execus S.p.a., operante nel settore del social selling, ha rinnovato per tutto il 2024 l'accordo con Stefanelli S.p.A., uno dei principali concessionari, Fiat Professional e Piaggio Veicoli Commerciali in Veneto e Friuli Venezia Giulia specializzato nella vendita di veicoli commerciali, industriali, bus nuovi ed usati. 'Il nostro obiettivo e' aiutare le aziende a migliorare le vendite, trasformare i processi e rimanere competitive nell'attuale era del digitale. Proprio per questo - afferma Andrea Stecconi, ceo di Execus - contribuiamo a colmare il divario tra le competenze digitali e le esigenze aziendali mettendo a disposizione le nostre tecnologie e competenze e offrendo corsi di formazione certificati su Digital e Social Selling, consulenza in Digital Sales Strategy e Digital Marketing'.

Ildebrando Stefanelli, Ceo di Stefanelli S.p.A.

sottolinea:'Rinnoviamo anche per l'anno 2024 la nostra partnership con Execus per cercare di sfruttare i nuovi trend in ambito digitale anche in un settore maturo come quello nel quale operiamo'.

