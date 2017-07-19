Automotive: Confindustria Radio Tv, radio sia accessibile in tutti modelli -2

Non sia nascosta in menu' o riservata a sole connessioni IP (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - In Italia, ricorda Confindustria Radio Televisioni, sono 35 milioni le persone che ascoltano la radio ogni giorno, di cui 26 milioni in automobile, confermando l'auto come uno degli ambienti di ascolto privilegiati. E' in questo contesto che nasce la campagna di comunicazione '#RadioInAuto', per sensibilizzare sull'esigenza di preservare la presenza della radio analogica e digitale nei nuovi modelli di autoveicoli: facilmente individuabile, immediatamente accessibile e fruibile con un solo click, senza essere nascosta in menu complessi o penalizzata da soluzioni basate esclusivamente sulla connessione IP. L'evoluzione dei sistemi di infotainment sui cruscotti dei nuovi modelli di automobili verso ecosistemi chiusi e basati esclusivamente sull'IP rischia infatti di compromettere l'accessibilita' della radio e la sua sostenibilita' e il contatto con il suo pubblico in mobilita'.

La campagna crossmediale ruota intorno allo spot radiofonico da 30 secondi, che valorizza il legame duraturo tra ascoltatori e radio in auto; spot che andra' in onda a partire dal 13 febbraio sulle radio associate a CRTV ( ulteriori materiali saranno disponibili a partire dal 13 febbraio sul sito i-per-laccessibilita-della-radio-in-fm-dab-e-ip-nelle-auto/).

com-Bof

(RADIOCOR) 12-02-26 12:18:57 (0343) 5 NNNN