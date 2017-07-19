Automotive: Aniasa, mobilita' a noleggio +11%, flotte catalizzano 34% immatricolazioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - 'L'avanzata della mobilita' a noleggio nel nostro Paese e' oramai un trend strutturale che comporta effetti positivi per l'industria automotive, la sicurezza delle strade e la riduzione delle emissioni grazie a un rinnovo della propria flotta decisamente piu' veloce della media nazionale (circa 4 anni vs oltre 13 anni). Il contesto fiscale continua a penalizzare le aziende clienti del settore, frenando lo sviluppo e gli investimenti", ha detto il presidente di Aniasa, Italo Folonari, auspicando che "nel 2026 si intervenga finalmente sulla fiscalita' dell'auto aziendale", in attesa dell'attuazione della Legge Delega per la riforma tributaria che prevede proprio la revisione dei costi parzialmente deducibili per le imprese. "Auspichiamo parallelamente che nell'attuazione della riforma possa essere adottata l'aliquota Iva agevolata del 10% per i noleggi di veicoli a breve termine con finalita' turistiche e per i servizi di car sharing', ha aggiunto Folonari. Tornando al report, il primo trimestre dell'anno in corso ha confermato il trend di crescita del long term, anche se con primi segnali di rallentamento, e quello altalenante dello short.

Il breve termine, infatti, ha registrato uno sviluppo del fatturato (+3,6%), dei noleggi (+1,5%) e un incremento significativo delle immatricolazioni (+51%), ma, contestualmente, un calo dei giorni di noleggio (-3%) e della consistenza della flotta (-2,5%). Nel lungo termine alla crescita del giro d'affari (+5,6%) e della flotta, che ha raggiunto 1,337 milioni di veicoli (+3,2%), fa da contraltare il calo delle immatricolazioni (-4,3%), su cui pesano i numerosi rinvii dei rinnovi delle flotte decisi dalla clientela aziendale per evitare di incorrere nelle nuove penalizzanti regole sul fringe benefit. In crescita la presenza di vetture di brand cinesi, che hanno complessivamente raggiunto il 12,4% delle immatricolazioni; nel breve termine addirittura 1 vettura su 5 arriva dalla Cina.

Ars

(RADIOCOR) 10-05-26 17:20:29 (0380) 5 NNNN