Automotive: Anfia stila un "manifesto della filiera" per prossima legislatura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ago - Anfia ha stilato un "manifesto della filiera automotive" per la prossima legislatura, in considerazione del cruciale momento storico di transizione produttiva che il settore trovera' ad affrontare nei prossimi 5 anni e della voglia delle imprese italiane di essere ancora competitive a livello globale. In particolare, nel documento dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica si schematizza sinteticamente 3 filoni di azione (politica industriale, mercato e infrastrutture) e si indicano per ciascuno le tematiche che le aziende italiane sentono come prioritarie e fondamentali per affrontare al meglio gli sfidanti cambiamenti che gli obiettivi di decarbonizzazione e i nuovi paradigmi di mobilita' stanno gia' comportando. In particolare, per quanto riguarda la politica industriale, 'il settore e' nel pieno di una rivoluzione produttiva che nei prossimi 5 anni ridisegnera' totalmente la filiera e ne decretera' la competitivita' in Europa e nel Mondo. Le imprese sono pronte a fare la loro parte, investendo in R&S per innovare prodotti e processi in ottica di sostenibilita', fondamentale sara' accompagnarle e supportarle nella transizione'. Per questo, secondo Anfia, servono 'spinta e sostegno agli investimenti nelle nuove tecnologie della mobilita': elettrico (nuovi componenti, raffinazione e assemblaggio batterie), idrogeno (fuel cell e H2 ICE), carburanti rinnovabili. Ricerca, innovazione, riconversioni produttive e formazione', con l'obiettivo di 'creare le condizioni per incrementare la produzione nazionale a circa 1.000.000 di veicoli'. Servono inoltre 'supporto e accompagnamento per le imprese che 'non troveranno posto' nella filiera e tutela dei lavoratori a rischio'.

