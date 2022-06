Automotive: Anfia, -1,3% produzione settore aprile, -1,2% primo quadrimestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 giu - 'Si registra un'altra flessione, ad aprile, per l'indice della produzione automotive italiana (-1,3%), anche se piu' contenuta rispetto al risultato di marzo (-8,2%)', afferma Gianmarco Giorda, direttore di Anfia, sottolineando che 'l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli si mantiene stabile (+0,4%), mentre l'indice della fabbricazione di autoveicoli si conferma in calo per il decimo mese consecutivo, pur riportando una flessione piu' lieve (-2,5%) rispetto a quella di marzo (19,2%) e pur essendo la produzione domestica di autovetture rilevata da Anfia in leggera crescita (+2%), dopo la contrazione a due cifre di marzo'. Per Giorda, 'quest'ultimo trend dovrebbe migliorare ulteriormente nei prossimi mesi per effetto delle misure di incentivazione, i cui contributi sono prenotabili per i contratti di vendita stipulati a partire dal 16 maggio, data di pubblicazione del decreto che ha introdotto il provvedimento' e, 'a proposito degli incentivi, ribadiamo la richiesta di includere nella misura anche il comparto del noleggio e di rivedere la formula di incentivazione per i veicoli commerciali leggeri, aprendola ad ulteriori soluzioni tecnologiche rispetto all'attuale scelta di concentrarsi esclusivamente sulle motorizzazioni elettriche (con il vincolo della rottamazione) e aprendo l'accesso anche a realta' diverse dalle Pmi'. Per Anfia, 'si tratta di modifiche che permetterebbero di procedere piu' rapidamente e piu' agevolmente nel percorso di decarbonizzazione della mobilita', oltre a rappresentare un aiuto per due comparti attualmente in sofferenza - veicoli commerciali leggeri in calo dell'8% a gennaio-aprile 2022 e noleggio a -18,9% a gennaio-maggio'.

