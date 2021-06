Automotive: ad Anfia presidenza comitato tecnico Oica 2021-2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - Alberto Musso, responsabile Area Tecnica e Affari regolamentari di Anfia, ha ricevuto l'incarico di presidente del Comitato Tecnico Oica per il biennio 2021-2023. Lo comunica l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica in una nota. Il Comitato, attivo dal 1956, coordina le attivita' di tipo tecnico-regolamentare delle associazioni dei produttori di autoveicoli affiliate Oica (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) - organismo internazionale che ad oggi comprende 36 associazioni provenienti da tutti i continenti - e contribuisce attivamente ai lavori del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP29) dell'Unece (United Nations Economic Commission for Europe), rappresentando in quella sede, in modo unitario, la voce dei costruttori automotive.

'Accolgo con piacere questo incarico, raccogliendo il testimone dal mio predecessore, espressione dell'associazione francese dell'automotive Ccfa, che ringrazio per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni', ha dichiarato Alberto Musso.

