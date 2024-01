Automotive: Acea, crescita a doppia cifra nel 2023 per veicoli commerciali Europa

Furgoni +15,6%, camion +14,9% e bus +22,3% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - Crescita a doppia cifra nel 2023 per tutti i veicoli commerciali in Europa (Ue+Uk+Efta). Secondo i dati Acea, lo scorso anno sono stati venduti quasi 1,87 milioni di furgoni, in rialzo del 15,6% rispetto al 2022. Tra i principali mercati europei, in Italia si e' registrata la crescita migliore (+22,7%), seguita dalla Spagna (+22%), quando in Germania il mercato e' salito del 12,1% e in Francia dell'8,9%.

Per quanto riguarda i camion, le vendite sono salite del 14,9% a oltre 411mila unita'. La Germania e' il primo mercato per questi mezzi, con 94.820 unita' (+24,4%). Rialzi a doppia cifra anche per gli altri principali mercati dell'Ue: Spagna +22,3%, Italia +11,4% e Francia +11,3%.

Infine, il mercato dei bus ha visto una crescita del 22,3% rispetto al 2022 a 39.944 unita'. Guardando ai principali mercati europei, Italia e Spagna hanno registrato entrambe un notevole +56,2%. La Germania ha segnato un +12,5% e la Francia +4,1%.

