Automotive: a Pamplona conferenza dell'Alleanza delle Regioni Europee

Nel 2025 la presidenza all'Italia con la Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - La riduzione delle emissioni e la sostenibilita' ambientale sono obiettivi condivisi pienamente dalla Lombardia e dal suo sistema economico-istituzionale. Tuttavia, la strada per perseguire la transizione ecologica non deve essere una sola.

Non solo elettrico, quindi, ma affrontare la tematica con un approccio di neutralita' tecnologica che possa permettere lo sviluppo di altre soluzioni, come per esempio i carburanti rinnovabili che darebbero la possibilita' ai motori endotermici di sopravvivere agli stop imposti dall'Unione europea sulla scorta di una visione 'troppo ideologica'. E' la posizione di Regione Lombardia, ribadita dall'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, il 9 novembre a Pamplona durante la seconda conferenza annuale dell'Alleanza delle Regioni Europee dell'Automotive.

Le regioni italiane appartenenti all'Alleanza sono 9, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Basilicata, Veneto e Umbria; a queste si aggiungono ulteriori 25 regioni europee dei principali paesi del Continente, Germania, Spagna e Francia; territori che insieme fanno un prodotto interno lordo pari a 5mila miliardi di euro, il 34% del Pil europeo, oltre a rappresentare complessivamente 134 milioni di cittadini europei che equivale al 31% della popolazione di tuti i paesi della Comunita' Europea; inoltre, il Pil totale delle regioni dell'Alleanza e' l'8,7% superiore a quello medio dell'Europa.

L'Alleanza delle Regioni dell'automotive e' una rete politica di regioni impegnate a realizzare la transizione dell'industria automobilistica e del relativo indotto in Europa. Nata per iniziativa del Comitato europeo delle Regioni, punta a riunire i territori con un tessuto industriale specializzato nel settore automobilistico e un forte indotto. Tra i principali obiettivi quello di rafforzare gli ecosistemi industriali regionali e stimolare la creazione di valore, tutelando la coesione economica e sociale dei territori. Durante la plenaria e' stata confermata la presidenza dell'Alleanza per il 2025 all'Italia, con la Lombardia, con Guido Guidesi che ne sara' presidente.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 11-11-23 11:23:50 (0160) 5 NNNN