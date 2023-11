Automotive: a Pamplona conferenza dell'Alleanza delle Regioni Europee -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 nov - La Lombardia ha sposato la tesi della 'neutralita' tecnologica' in campo automotive, che equivale a dire che l'Europa non deve imporre ai cittadini quale tipo di automobile utilizzare ma concentrarsi sulla definizione degli obiettivi ambientali lasciando la liberta' sulle modalita' di raggiungimento ai singoli territori. In questa ottica, la Lombardia nel marzo 2022 ha iniziato un percorso in difesa della filiera dell'automotive, passato per uno studio che conferma le grandi potenzialita' dei carburanti rinnovabili, in grado da subito di abbattere le emissioni. Su questo e' stato infatti inserito un paragrafo nel documento ufficiale firmato ieri a Pamplona da tutte le regioni dell'Alleanza delle regioni europee. Nello specifico, il testo fatto inserire dalla Lombardia, recita cosi': 'I regolamenti europei devono tenere conto dell'impatto esercitato sull'economia regionale dalle misure volte a mantenere e rafforzare la competitivita' dell'intera catena dell'industria automotive europea e raccomanda di tenere conto delle varie soluzioni tecnologiche (ad esempio l'elettrificazione, le tecnologie dell'idrogeno e i combustibili alternativi) che possono anch'esse svolgere un ruolo importante nel processo di decarbonizzazione'.

Lo studio cui si fa riferimento e' stato preparato, su richiesta di Regione Lombardia, dal Cluster Lombardo della Mobilita' che comprende la filiera del settore, dalle universita', dai centri di ricerca e dalle associazioni di categoria. L'obiettivo e' tutelare una filiera di circa 15mila lavoratori solo nella locomotiva d'Italia e 70mila in tutto il Paese. Lo stop del motore endotermico provocherebbe infatti l'interruzione di molte attivita' per l'impossibilita' di gestire una riconversione con il conseguente crollo dell'intera filiera automotive e il rischio di una perdita di competitivita' del settore produttivo europeo nello scenario globale, a vantaggio principalmente della Cina.

La prima tappa di questo percorso e' stata la scrittura di un Manifesto che ha visto il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e' stato redatto con l'obiettivo di creare le condizioni per una graduale e razionale transizione contraddistinta dalla neutralita' tecnologica, evitando inopportune accelerazioni che determinerebbero per il nostro continente la perdita di una leadership conquistata in cento anni di ricerca, innovazione e scelte imprenditoriali. Questa prima versione e' stata sottoposta all'attenzione sia del governo Draghi che a quello attuale, conseguentemente si sono create sinergie con i parlamentari europei competenti in materia che hanno portato a modifiche normative. In questo quanto la Lombardia ha partecipato il 17 novembre 2022 a Lipsia alla prima riunione dell'Alleanza delle Regioni Automotive, in cui la posizione della Lombardia e' diventata quella di tutte le regioni italiane appartenenti all'Alleanza. Il passaggio successivo e' stato appunto lo studio sui carburanti rinnovabili prima richiamato, presentato pubblicamente il 20 luglio 2023 e, il giorno seguente, inviato al Governo. L'ultima tappa, per ora, e' l'incontro di Pamplona con la firma del documento ufficiale che si compone di 16 specifici articoli. L'obiettivo della Lombardia e' di arrivare a dimostrare entro il 2026, quando la Commissione europea valutera' i dati delle emissioni e quelli del consumo di carburanti ed energia, l'affidabilita', in ambito ambientale, dei carburanti alternativi. 'Grazie al lavoro fatto in Lombardia, nel 2026 saremo in grado di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi ambientali di mobilita' continuando a utilizzare i motori endotermici; la scienza, la ricerca e l'innovazione vinceranno sull'ideologia e sull'irrazionalita'; questo accadra' ovviamente se saremo lasciati liberi di agire, senza il cambio degli obiettivi, ma in piena neutralita' tecnologica', e' la tesi dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

