Automotive: 631 milioni per Accordi per l'innovazione, sportello al via dal 25/11 -2

Il 40% delle risorse destinato a progetti del Mezzogiorno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - La misura, spiega il Mimit, e' rivolta alle imprese che esercitano attivita' industriali e di trasporto, incluse quelle artigiane, e ai centri di ricerca. Gli organismi di ricerca possono partecipare ai progetti congiunti in qualita' di co-proponenti. Il 40% delle risorse e' destinato a progetti interamente realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia). Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di contributo diretto per le spese ammissibili, nei limiti del 50% per la ricerca industriale e del 25% per lo sviluppo sperimentale e, eventualmente, nella forma del finanziamento agevolato nel limite del 20%.

Un incremento del contributo diretto alla spesa, nella misura di 10 punti percentuali per le Pmi e gli organismi di ricerca e di 5 punti percentuali per le grandi imprese, potra' essere riconosciuto per progetti presentati in forma congiunta, attraverso una collaborazione tra almeno un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca. L'incremento dovra' comunque rispettare i massimali prescritti a livello Ue.

I progetti devono prevedere costi ammissibili compresi tra un minimo di 5 e un massimo di 40 milioni di euro. Tra le spese ammissibili rientrano quelle per il personale impiegato in ricerca e sviluppo, per gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, per i servizi di consulenza, per l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nonche', in forma forfettaria, le spese generali e i materiali relativi allo svolgimento del progetto.

Qualora i fondi stanziati non risultassero sufficienti per ammettere tutti i progetti presentati, il Ministero predisporra' una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto in relazione ad alcuni indicatori aziendali di solidita' economico-finanziaria.

com-ale

(RADIOCOR) 28-09-26 09:40:57 (0148) 5 NNNN