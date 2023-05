Auto: Viano (Aniasa), verso elettrico non solo per normativa Ue

Sono vetture piu' efficienti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 27 mag - 'L'auto a combustione interna sparira' ma non solo per effetto della normativa europea. Il prodotto elettrico sara' preferibile per l'utilizzatore. Sono a zero emissioni e lo saranno tra 10 anni e quelle prodotte tra 10 anni saranno ancora piu' efficienti'. Lo ha detto Alberto Viani, managing director LeasePlan e presidente Aniasa (Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della sharing mobility e dell'automotive digital), durante l'incontro 'Il 2035 come dei motori diesel e benzina e' un obiettivo possibile?', nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento.

Fla-

(RADIOCOR) 27-05-23 15:26:27 (0110) 5 NNNN