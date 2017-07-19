Auto: verso terza edizione Salone Torino, 47 case presenti e 30 anteprime

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - Trenta anteprime nazionali, 47 case automobilistiche presenti, il 40% delle quali cinesi, e un numero record di visitatori attesi, dopo i 500.000 dello scorso anno. Cosi' il Salone Auto Torino si avvia a iniziare la sua terza edizione, dall'11 al 13 settembre, confermando il format open-air e trasformando il centro cittadino in un palcoscenico dedicato all'automobile e al dialogo tra industria, pubblico e territorio. Il Salone "continua a crescere insieme al settore automotive e al territorio che lo ospita. L'edizione 2026 conferma la volonta' di offrire un evento capace di parlare a pubblici diversi e alla citta', attraverso iniziative che coinvolgono il tessuto economico, culturale e turistico", ha detto Andrea Levy, presidente del Salone, spiegando che "Torino e' la citta' dell'automobile e Salone Auto Torino vuole contribuire a valorizzarne il ruolo, creando occasioni di incontro, dialogo e sviluppo per tutto il sistema automotive". Tra i marchi presenti ci saranno Alfa Romeo, Automobili Lamborghini, Tesla, Byd, Fiat, Dongfeng, Leapmotor, Porsche, Renault e Pininfarina che, nella Corte d'Onore dei Musei Reali, allestira' un'esposizione dedicata ai 100 anni dalla nascita di Sergio Pininfarina. Il percorso espositivo si sviluppa tra Piazza Castello e Piazzetta Reale, Corte d'Onore e Giardini dei Musei Reali di Torino, dove saranno allestiti gli spazi dei brand automobilistici, e nei Giardini bassi della Citta' di Torino, con le aree dedicate ai test drive e le iniziative che accompagneranno i.

visitatori durante tutto il weekend. Ars

(RADIOCOR) 02-09-26 15:35:22 (0425) 5 NNNN