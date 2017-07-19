Auto: verso terza edizione Salone Torino, 47 case presenti e 30 anteprime -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - I Giardini dei Musei Reali ospiteranno un percorso dedicato all'eccellenza automobilistica, tra supercar, auto di pregio e vetture firmate da grandi designer. Sono previsti tributi ai 120 anni di Lancia dalla Lancia Lambda alla Lancia Stratos. La Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica celebrera' il Tributo Lancia con alcune vetture caratterizzate dalle livree Martini che hanno reso celebre il marchio e ne hanno segnato la storia nel motorsport. Tra le vetture esposte ci saranno inoltre alcune Lancia Delta legate alla carriera di Alex Fiorio, tra cui la Delta Evoluzione del Team Astra e la Delta 8V Totip del Jolly Club. In calendario anche tributi alla leggenda del car design Marcello Gandini, a Ferrari con le vetture piu' significative e alla competizione London to Brighton Veteran Car Run, organizzato da Raci, Historic Club Schio e Club Saint Ambreus. Salone Auto Torino conferma anche per l'edizione 2026 l'area Test Drive, che permettera' ai visitatori di provare gratuitamente su strada le vetture messe a disposizione dalle Case automobilistiche partecipanti. Nella cornice del Salone anche la seconda edizione il Torino Automotive Design Award (Tada), il premio internazionale dedicato all'eccellenza nel design automobilistico contemporaneo, con un focus specifico sui brand automobilistici cinesi e sui loro progetti piu' innovativi. "Torino e' la citta' dell'automobile e Salone Auto Torino vuole contribuire a valorizzarne il ruolo, creando occasioni di incontro, dialogo e sviluppo per tutto il sistema automotive", ha detto Levy.

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(RADIOCOR) 02-09-26 15:35:45 (0427) 5 NNNN