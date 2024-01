Auto: Urso, vogliamo una seconda casa in Italia, concorrenza fa bene -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 gen - 'Come abbiamo dimostrato con la manovra destiniamo tutte le risorse utili al lavoro italiano e ai lavoratori, con il taglio del cuneo fiscale, e alle imprese' a cui sono state destinate risorse dalla 'manovra economica, 6 miliardi di euro' e grazie ai soldi europei, da cui abbiamo ricavato altri 14 miliardi per il sistema produttivo', ha spiegato Urso, sottolineando che grazie alle risorse aggiuntive 'riusciremo nei prossimi giorni a fare un piano transizione 5.0 da 13 miliardi di euro da investire da subito per l'ammodernamento digitale, per l'efficientamento energetico', cui si aggiungono i fondi per i contratti di sviluppo che servono a fare investimenti 'sulle batterie elettriche, la tecnologia green e anche per far insediare in questo paese una seconda casa automobilistica, perche' la concorrenza fa bene a questo paese'.

