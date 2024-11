Auto: Urso, va cambiata politica europea, siamo davanti a bollettino di guerra -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 nov - 'Prendiamo atto che la crisi dell'auto in Europa e' talmente evidente, siamo al collasso, che non soltanto vengono sospesi gli investimenti programmati come quelli di Acc a Termoli e in Germania ma chiudono le fabbriche di batterie che erano state gia' realizzate', ha continuato Urso, sottolineando che 'in questo momento la situazione e' drammatica: le principali case automobilistiche europee hanno gia' annunciato la chiusura di interi stabilimenti non solo in Germania ma anche in altri paesi europei e altre case automobilistiche, come per esempio case americane che producono in Europa, hanno annunciato drastici ridimensionamento dei loro impianti'.

Quindi, ha insistito Urso, 'dobbiamo intervenire subito cambiando la politica industriale' dell'Unione europea.

Giovedi' a Bruxelles e' in programma un consiglio competitivita' e verra' presentato un "non paper" condiviso da 7 paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, con il quale si chiede di anticipare a inizio 2025, rispetto alla fine del 2026, la revisione sulla normativa relativa alle emissioni del comparto auto.

Fla-

(RADIOCOR) 26-11-24 18:54:40 (0644) 5 NNNN