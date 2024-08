Auto: Urso, trattative con Dongfeng? e' un processo che richiede i suoi tempi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 ago - 'Abbiamo domani il tavolo automotive, per impegni industriali di questo tipo non si decide in un giorno o in un mese, e' un processo che richiede i suoi tempi, quello che posso dirvi e' che il ministero e' in campo, come dimostrano le riunioni di questi giorni'. Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo moda a chi gli chiedeva un commento sulle indiscrezioni stampa di una trattativa avanzata con il produttore cinese di auto Dongfeng Motors per un sito produttivo in Italia.

