Auto: Urso, sufficiente maggioranza per chiedere anticipo riesame per target 2035

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 set - 'Credo ci sia una sufficiente maggioranza di Paesi che si predispongono a chiedere l'anticipo del rapporto in via di predisposizione e che sara' oggetto di confronto con altri paesi, al primo semestre 2025 invece che a fine 2026 su cio' che e' necessario fare per raggiungere il target del 2035'. Lo ha detto il ministro dell'industria Adolfo Urso al termine del Consiglio competitivita'. Urso ha indicato Romania, Slovacchia, Lettonia, Malta, Cipro, Polonia e Repubblica Ceca quali paesi favorevoli all'anticipo del riesame, aggiungendo poi Spagna e Germania. Il target 2035 e' lo stop alla produzione di auto e furgoni a benzina e diesel. La proposta riguarda l'analisi del settore e il percorso per raggiungere tale obiettivo, non riguarda l'obiettivo in se'. Il ministro si e' dichiarato 'pienamente soddisfatto' della discussione di oggi. Ora preparera' un documento che sara' sottoposto ai 'colleghi' che si sono dichiarati favorevoli ad anticipare il riesame del regolamento.

Aps

(RADIOCOR) 26-09-24 15:35:33 (0513) 5 NNNN