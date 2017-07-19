Auto: Urso firma decreto per 300 mln, mini contratti sviluppo a transizione green-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 set - Gli investimenti produttivi potranno essere accompagnati da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nonche' da percorsi di formazione del personale, questi ultimi nel limite del 10% dell'investimento complessivo. Per quanto attiene alla ripartizione delle risorse un 60% delle stesse e' riservato a iniziative proposte da Pmi - di cui un quarto per le sole micro e piccole imprese - mentre un 40% e' rivolto a programmi da realizzare in stabilimenti del Mezzogiorno, piu' specificatamente nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Infine, alle imprese in possesso del rating di legalita' e della certificazione della parita' di genere sono riservate due quote del 10%. Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato e potranno coprire fino al 75% delle spese ammissibili. Le aziende potranno, inoltre, proporre richieste anche in forma congiunta, fino a un massimo di cinque partecipanti. Le domande saranno valutate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, attraverso un'istruttoria articolata in due fasi. La concessione delle agevolazioni verra' deliberata entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. Con successivo decreto direttoriale saranno dettagliate le modalita' per le richieste e per la concessione degli incentivi. "Con questo provvedimento diamo a tutte le imprese della filiera uno strumento per continuare a investire nelle tecnologie e nella transizione', ha dichiarato Urso.

bab

(RADIOCOR) 07-09-26 09:56:40 (0172) 5 NNNN