Auto: Urso, bene svolta von der Leyen su flessibilita' obiettivi Ue

Su Stellantis 'finalmente siamo sulla strada giusta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - 'Finalmente la svolta in Europa che noi chiedevamo, prima da soli, poi con tanti altri da 3 anni'. Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine di un evento a Roma sull'annuncio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che riconosce il principio della neutralita' tecnologica 'e quindi la possibilita' di utilizzare anche i carburanti sostenibili, come certamente e' il biocombustibile, dove le imprese italiane possono dire con forza di essere all'avanguardia. Finalmente - ha sottolineato Urso - prevale la ragione, la responsabilita', il pragmatismo, la flessibilita' e viene superata quella gabbia ideologica del Green Deal che ha portato al collasso l'industria dell'auto europea'. L'annuncio della von der Leyen, ha aggiunto, 'coincide anche con gli annunci che il nuovo amministratore delegato di Stellantis ha fatto ieri nella capitale dell'auto e che oggi fara' a Melfi. Penso che di poter dire che finalmente siamo sulla strada giusta'.

Arl

(RADIOCOR) 21-10-25 12:14:43 (0314) 5 NNNN