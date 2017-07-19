Auto: Unrae, nel 2025 41,7% delle immatricolazioni e' da parte di donne

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Si stabilizza la presenza femminile nel mercato automobilistico italiano: secondo l'ultima analisi dell'Unrae, le donne rappresentano il 41,7% delle immatricolazioni di autovetture nuove nel 2025, dato invariato rispetto al 2024. Nel mercato dell'auto usata la quota femminile conferma una tendenza di crescita progressiva, attestandosi al 39,3% (verso il 39% del 2024).

Nel 2025 si e' assistito a una accelerazione della quota di auto a piu' basse emissioni scelte dalle donne: negli acquisti femminili, le auto elettriche e plug-in salgono rispettivamente al 5,6% (+2,6 punti percentuali sul 2024) e all'1,8% (+0,8 p.p.), contro il 6,3% e 4,3% nelle scelte maschili. A livello geografico, l'incidenza di acquisti di auto nuove da parte delle donne va dal 47,9% della Valle d'Aosta al 38,4% della Campania, mentre il Centro Italia si conferma l'area con la quota maggiore rispetto alle altre macro-aree del Paese.

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(RADIOCOR) 21-03-26 13:51:59 (0278) 5 NNNN