Auto: Unrae, in I sem noleggi lungo termine +11,4%, diesel e benzina sempre a primi posti

15,2% stipulato da privati, 70,5% aziende non automotive (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 lug - Nel primo semestre 2022 i contratti di noleggio a lungo termine di autovetture in Italia (non confrontabili con le immatricolazioni dello stesso periodo) sono aumentati dell'11,4% a 299.496 unita', di cui oltre il 15% stipulato dai privati e con le auto diesel e benzina sempre ai primi posti. E' quanto emerge dall'analisi di Unrae, l'unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri. Piiu' nel dettaglio, i contratti stipulati dagli utilizzatori privati sono stati il 15,2% del totale (45.652 unita', in linea con lo stesso periodo 2021), il 5,7% e' andato a societa' di noleggio a breve termine (6% del primo semestre 2021), il 4,7% a societa' di noleggio a lungo termine, in forte crescita rispetto al 2,8% di un anno fa, principalmente per motivi legati alla disponibilita' del prodotto e all'accesso al credito. Inoltre, il 3,9% e' andato a dealer e costruttori (3,3% un anno fa), e la fetta principale alle aziende non automotive, con il 70,5% di tutti i contratti (in discesa di 2,2 punti percentuali rispetto a un anno fa). La durata media dei contratti e' in calo a 23 mesi rispetto ai 27 mesi del primo semestre 2021. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, gli utilizzatori privati, compresi i possessori di partita Iva, hanno la penetrazione piu' alta nelle regioni meridionali, con Calabria (38,2%), Puglia (31,7%) e Campania (30,9%) in testa, e in particolare nelle province di Napoli (31,4%) e Bari (27,6%), dove il fattore assicurativo (in particolare Rca) e' molto sentito.

Ars

(RADIOCOR) 12-07-22 18:37:19 (0596) 5 NNNN