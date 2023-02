Auto: Unrae, avvio anno promettente ma previsioni restano caute -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - 'I decreti del Mase vanno sicuramente nella direzione giusta per la transizione verso una mobilita' sostenibile, che pero' ha bisogno di provvedimenti mirati anche alla ripresa del mercato, cominciando dall'inclusione tra i beneficiari di tutte le persone giuridiche senza alcuna esclusione e con bonus interi anziche' dimezzati e dall'eliminazione delle soglie del price cap per le auto elettriche o, al massimo, prevedendo una soglia unica a 50mila euro', ribadisce il presidente dell'Unrae, Michele Crisci. 'E' ancora necessario un provvedimento che allunghi i termini per il completamento delle prenotazioni ecobonus da 180 a 360 giorni e, in tema di infrastrutture di ricarica, e' quantomai urgente una spinta per accelerare l'iter dei recenti decreti sul finanziamento per l'acquisto e l'installazione di colonnine di ricarica da parte di privati e condomini che, ad oggi, prevedono tempi di attuazione molto lunghi', aggiunge Crisci, che insiste infine sull'opportunita' per il Governo, che ha davanti un'intera legislatura, di non perdere l'occasione per una revisione strutturale della fiscalita' del settore, modulando detraibilita' Iva e deducibilita' dei costi in base alle emissioni di CO2 per le auto aziendali.

