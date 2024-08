Auto: Unrae, a giugno mercato usato rallenta crescita (+0,4%), bene i diesel -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Il quadro dei trasferimenti per contraente si conferma stabile: in calo di 0,7 punti gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti e in giugno rappresentano il 55,1% di tutti i passaggi di proprieta' (56,1% nel cumulato).

Recuperano leggermente quelli da operatore a cliente finale, al 40,3% nel mese (39,5% in gennaio-giugno). In crescita gli scambi provenienti da Km0 (3,8%), mentre cedono quelli provenienti dal noleggio (0,9% complessivo nel mese e 0,8% nel semestre). L'analisi per regione conferma in giugno la leadership della Lombardia con il 16,3% dei trasferimenti (+0,8 punti), seguita dal Lazio al 10% (+0,1 punti) e dalla Campania stabile al 9,1% di quota rispetto a giugno 2023.

Infine, considerando l'anzianita' dei veicoli, a giugno ha ceduto quasi 3 punti la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni, che coprono comunque il 47% del mercato (48,3% nel semestre). In calo di oltre un punto la quota delle auto da 4 a 6 anni (all'11,9% nel mese e 12,6% nel cumulato). Sale al 17,2% la quota delle auto da 6 a 10 anni (16,8% nel cumulato), cresce di 0,6 punti quella delle auto da 2 a 4 anni (al 12,6% in giugno e 11,5% in gennaio-giugno) e di 1,4 punti la quota delle auto da 1 a 2 anni (al 4,8% in giugno e 4,2% in gennaio-giugno). Guadagna 0,6 punti la share delle vetture piu' fresche da 0 a 1 anno (al 6,5% nel mese e 6,6% nel cumulato).

Ars

