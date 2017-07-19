Auto: Unrae, +6,8% mercato dell'usato a settembre, +3,5% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - Nel mese di settembre i trasferimenti per contraente confermano l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 0,4 punti e rappresentano il 56,6% di tutti i passaggi di proprieta' (56,4% nei 9 mesi). Parallelamente, 0,9 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 38,2% nel mese e 39% nel cumulato. Guadagnano 0,6 punti gli scambi provenienti da auto-immatricolazioni (4,5% a settembre e 3,7% nel cumulato), mentre cedono 0,1 punti e risultano ancora marginali, quelli provenienti dal noleggio (0,7% complessivo nel mese e 0,9% nei 9 mesi). A livello geografico, il mese di settembre vede la Lombardia tornare al primo posto, stabile al 16% con il Lazio al secondo posto con una quota del 9,9% (-0,1 p.p.). In terza posizione troviamo la Campania con il 9,2% di quota (-0,1 p.p.) e al quarto posto la Sicilia con l'8,5%, seguita dal Veneto all'8%.

Esaminando il mercato per l'anzianita' delle vetture oggetto di compravendita, a settembre la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianita' guadagna 0,3 punti, al 49,6%. Quella di auto da 6 a 10 anni cede 0,1 punti e vale il 17%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,5% (-1,0 p.p. rispetto al 2024); 11,5% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,3 p.p. su settembre 2024), e 5,0% quella delle auto da 1 a 2 anni (+0,9 p.p.). Le vetture fino a 1 anno salgono al 6,5% nel mese e al 6,2% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 23% a settembre, 0,8 punti in piu' dello stesso mese 2024.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 23-11-25 14:34:21 (0313) 5 NNNN