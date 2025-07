Auto: Unrae, +6,6% contratti di noleggio a lungo termine in I semestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Dall'analisi le tipologie di alimentazione, si conferma un quadro piuttosto variegato tra i diversi utilizzatori. Il diesel e' la scelta preferita dalle aziende non automotive (al 39,1%) e dal noleggio a lungo termine (al 37,8%), mentre il motore a benzina ha il primato fra le aziende del noleggio a breve termine (al 52,4%) e i dealer e costruttori (al 28,3%). I privati scelgono maggiormente i veicoli ibridi (al 30,4%).

Fra le Bev detengono il primato dealer e costruttori con una quota del 26,1%, fra le Phev il primato spetta invece ai privati con l'11,8%. Quote residuali per le motorizzazioni a metano e Gpl in ogni tipologia di fruitore. In merito ai segmenti, i Suv con il 58,5% di contratti superano anche in questo semestre le Berline che si fermano al 29,3%, seguite al terzo posto dalle Station Wagon con il 10%. In particolare, i Suv del segmento C raggiungono da soli oltre un quarto delle preferenze (26,3%), grazie alla scelta di privati (31,6%), aziende non-automotive (28,4%) e Nlt (24,3%). Fra le Berline prevalgono quelle del segmento B (11,2%), grazie Nbt (17,6%) e Nlt (15,5%). A livello geografico, il primo posto per numero di contratti spetta sempre alla Lombardia con il 28,5%, seguita da Lazio (15,6%), Trentino-Alto Adige (12,2%), Emilia-Romagna (7,7%), Piemonte (6,9%) e Campania (6%).

