Auto: Unrae, -4,7% trasferimento di proprieta' di auto usate ad agosto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ott - Torna in negativo il mercato delle auto usate in agosto: 287.100 trasferimenti di proprieta' nel mese rispetto ai 301.113 di agosto 2023, un calo del 4,7% e un livello inferiore del 9,6% rispetto al 2019. I trasferimenti netti perdono il 3,3% e le minivolture il 6,7%. Nei primi 8 mesi la crescita si riduce all'8,2% con 3.481.858 passaggi complessivi rispetto ai 3.217.090 di gennaio-agosto 2023 (-3,9% sul 2019). Sono i dati preliminari forniti da Unrae, l'associazione delle case auto estere attive in Italia.

Guardando alle motorizzazioni, le auto diesel sono le prime con una quota del 46,9% (50% nell'agosto 2023) nel mercato delle auto usate. Prime anche negli otto mesi con un quota del 45,6% (in calo dal 48,5% di un anno fa). Seguono le auto a benzina (37,2% ad agosto 2024 e 38,4% negli 8 mesi). Le ibride occupano la terza posizione con il 7,4% nel mese e nel cumulato, segue il Gpl (al 4,7% nel mese e 4,8% negli 8 mesi). Il metano si posiziona al 2,2% in agosto e in gennaio-agosto, mentre i trasferimenti netti di auto BEV e plug-in pesano rispettivamente lo 0,8% e 0,9% del totale (0,7% e 0,9% nel cumulato).

