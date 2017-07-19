Auto: Unrae, +3,7% mercato dell'usato a giugno, +1,4% nel I semestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - Anche a giugno i trasferimenti per contraente confermano l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, rappresentano il 55,2% di tutti i passaggi di proprieta' (+0,1 p.p. e 55,4% nei 6 mesi).

Parallelamente, quelli da operatore a cliente finale perdono 0,4 punti, al 39,9% nel mese (39,7% nel cumulato). Gli stessi sono penalizzati anche dagli scambi provenienti da auto-immatricolazioni che aumentano di 0,2 punti (3,9% nel mese e 4% in gennaio-giugno); quelli provenienti dal noleggio rimangono stabili (1% complessivo nel mese e 0,9% nel cumulato). Esaminando i trasferimenti a livello geografico, sul podio al primo posto resta sempre la Lombardia al 15,9% di quota (-0,5 p.p.) e al secondo il Lazio al 9,8% (-0,4 p.p.). In terza posizione si conferma la Campania con il 9,3% di quota (+0,4 p.p.) e al quarto posto la Sicilia all'8,9% (-0,3 p.p.), seguita dal Piemonte al 7,6% di share (-0,1 p.p.). Infine, per quanto riguarda l'anzianita' dei veicoli, a giugno la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni guadagna 1,5 punti, al 49,5% (48,9% nel cumulato). Quella di auto da 6 a 10 anni perde 0,9 punti, al 16,4% (17% nel cumulato). Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,5% (-0,8 p.p. rispetto a giugno 2025, 10% nei 6 mesi); 12,4% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,1 p.p., al 12,3% in gennaio-giugno), e 5% quella delle auto da 1 a 2 anni (-0,1 p.p., al 4,5% nei 6 mesi). Le vetture fino a 1 anno salgono al 6,2% nel mese (+0,3 p.p., 7,2% nel cumulato). Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 23,6% a giugno, in linea con il 23,5% dello stesso mese 2025.

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(RADIOCOR) 30-08-26 12:37:08 (0212) 5 NNNN