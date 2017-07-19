Auto: Unrae, -3,1% mercato dell'usato maggio, +0,7% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - A maggio i trasferimenti per contraente confermano l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 0,3 punti e rappresentano il 56,5% di tutti i passaggi di proprieta' (56,3% nei 5 mesi). Parallelamente, quelli da operatore a cliente finale perdono 0,8 punti, al 38,7% nel mese (38,8% nel cumulato).

Gli stessi sono penalizzati anche dagli scambi provenienti da auto-immatricolazioni che aumentano di 0,4 punti (3,7% nel mese e 4% in gennaio-maggio), e quelli provenienti dal noleggio recuperano 0,1 punti (1% complessivo nel mese e 0,9% nel cumulato). Anche nel mese di maggio, l'analisi per regione conferma una distribuzione praticamente identica a quella rilevata nel mese precedente: sul podio al primo posto troviamo la Lombardia al 16,2% di quota (+0,4 p.p.) e al secondo il Lazio al 9,9% (-0,2 p.p.). In terza posizione si conferma la Campania con il 9% di quota (-0,1 p.p.) e al quarto posto la Sicilia, stabile all'8,5%, seguita dal Piemonte che conferma il 7,8% di share. Infine, per quanto riguarda l'anzianita' dei veicoli, a maggio la quota dei trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni guadagna 0,3 punti, al 49,1% (48,8% nel cumulato). Quella di auto da 6 a 10 anni perde 0,7 punti, al 16,7% (17,1% nel cumulato). Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,4% (-0,7 p.p. rispetto a maggio 2025, 10% nei 5 mesi); 12,6% la quota di auto da 2 a 4 anni (+0,7 p.p., al 12,3% in gennaio-maggio), e 4,8% quella delle auto da 1 a 2 anni (-0,1 p.p., al 4,4% nei 5 mesi). Le vetture fino a 1 anno salgono al 6,4% nel mese (+0,6 p.p., 7,4% nel cumulato). Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 23,8% a maggio, 1,2 punti in piu' dello stesso mese 2025.

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(RADIOCOR) 01-08-26 11:25:40 (0192) 5 NNNN