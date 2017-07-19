Auto: Unrae, +2,9% nel 2025 per il mercato dell'usato, +0,8% a dicembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Dopo la lievissima flessione di novembre, il mercato dell'auto usata a dicembre 2025 torna in positivo: con 467.977 trasferimenti di proprieta', il mese registra un +0,8% rispetto ai 464.167 di dicembre 2024 (-3,4% sul 2019). I trasferimenti netti crescono dello 0,6%, mentre le minivolture segnano un +1,1%.

L'anno 2025 chiude con una crescita del 2,9% con 5.593.646 trasferimenti (-0,4% sul 2019). E' quanto indica l'Unrae, specificando che, tra le motorizzazioni, il diesel nel mese di dicembre conferma il primo posto, al 39,9% di quota, seppur in calo di 3,7 p.p. (41,3% nel totale anno). Il motore a benzina, a distanza minima, si ferma al 37,8% (-0,3 p.p. e al 38,6% nel cumulato). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando l'11,9% nel mese e il 10,3% in gennaio-dicembre; seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,5% e 2,0% nel mese (5,3% e 2,0% nel cumulato); Bev e plug-in salgono all'1,3% e 1,6% in dicembre (1,1% e 1,3% nei 12 mesi).

