Auto: Unrae, +2,9% nel 2025 per il mercato dell'usato, +0,8% a dicembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Per quanto riguarda i trasferimenti per contraente, nel mese di dicembre si conferma l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, sono stabili e rappresentano il 56,5% di tutti i passaggi di proprieta' (56,3% nei 12 mesi). Contestualmente, 0,8 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 37,7% nel mese e 38,9% nel cumulato. Gli scambi da auto-immatricolazioni aumentano di 0,7 punti di quota (4,7% nel mese e 3,9% nel cumulato), mentre recuperano 0,1 punti quelli provenienti dal noleggio (1,1% complessivo nel mese e 0,9% nei 12 mesi). A livello regionale, nel mese di dicembre si conferma invariato il podio: al primo posto la Lombardia, al 16% di quota (+0,2 p.p.) e al secondo il Lazio al 9,5% (-0,2 p.p.). In terza posizione troviamo la Campania con l'8,8% di quota (+0,1 p.p.) e al quarto posto il Veneto stabile all'8,4%, che scavalca la Sicilia all'8,2%.

Infine, guardando ai trasferimenti per anzianita' delle vetture, a dicembre la quota di vetture con oltre 10 anni di anzianita' guadagna 0,7 punti, al 48%. Quella di auto da 6 a 10 anni sale di 0,3 punti, al 17,3%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,5% (-1,6 p.p. rispetto al 2024); 12,0% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,1 p.p. su dicembre 2024), e 4,5% quella delle auto da 1 a 2 anni (-0,1 p.p.). Le vetture fino a 1 anno salgono al 7,8% nel mese e al 6,5% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianita' coprono il 24,3% a dicembre, 0,7 punti in piu' dello stesso mese 2024.

