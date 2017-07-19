Auto: Unrae, -2,6% a 529.167 contratti Noleggio a Lungo Termine in I semestre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Come specificato da Unrae, la durata media dei contratti si attesta a 23 mesi, in aumento rispetto ai 21 mesi del primo semestre 2025, con differenze significative tra le varie tipologie di utilizzatori: 25 mesi per i Privati e le Aziende non-automotive, 15 mesi per le societa' di Nlt, 14 mesi per Dealer e Costruttori e 11 mesi per il Nbt. L'analisi delle alimentazioni conferma il balzo delle vetture ricaricabili.

Le ibride plug-in registrano una crescita del +51,9%, al 12,8% di quota, mentre le auto 100% elettriche segnano un +22,8%, a quota 5,7%. In forte crescita (+16,8%) anche le ibride che si confermano la prima scelta col 35,4% del totale contratti, seguite dal diesel al 27,4% (in calo del -21,1% come volume) e dal benzina al 17,2% (-24,2%). Quote residuali per il Gpl (1,0%) e il metano (0,5%). Le varie tipologie di utilizzatori mostrano preferenze diverse. Il diesel domina per le societa' di Nlt (39,6%). Le ibride sono la scelta prevalente per il Noleggio a Breve Termine (44,2%), i Privati (38,5%), le Aziende non-automotive (33,7%), Dealer e Costruttori (29,8%). Il motore a benzina e' scelto in particolare dal Noleggio a Breve Termine (31,8%) e da Dealer e Costruttori (25,9%). L'ibrido plug-in e' scelto principalmente da Aziende non-automotive (15,9%), Dealer e Costruttori (11,4%) e Privati (9,4%), mentre l'elettrico puro trova il suo picco tra Dealer e Costruttori (15,9%), seguiti dai Privati (7,7%). I segmenti confermano la forte predominanza dei Suv con il 61,2% del totale, seguiti dalle Berline al 26,6% e dalle Station Wagon al 9,7%. A livello geografico, si conferma leader la Lombardia col 31,0% del totale contratti nazionale, seguita da Trentino-Alto Adige (12,1%), Lazio (11,5%), Emilia-Romagna (8,8%) e Veneto (6,5%).

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(RADIOCOR) 12-07-26 11:42:57 (0172) 5 NNNN