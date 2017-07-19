Auto: Unrae, +23,6% immatricolazioni veicoli industriali settembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ott - A settembre il settore dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 3,5 t mostra una crescita significativa, registrando un incremento del 23,6% rispetto allo stesso mese del 2024. Le nuove immatricolazioni si attestano a 2.092 unita', in crescita rispetto alle 1.692 registrate l'anno precedente. E' quanto indica l'Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), specificando che i veicoli leggeri da 3,51 a 6 t segnano un forte incremento, passando da 37 a 58 unita' (+56,8%). Anche i mezzi con massa da 6,01 a 15,99 t registrano un progresso significativo del 35,3%, salendo da 139 a 188 immatricolazioni. I veicoli pesanti oltre le 16 t crescono del 21,8%, con 1.846 unita' contro le 1.516 dello scorso anno. In tale segmento, i carri registrano un aumento del 27,5%, da 579 a 738 unita', mentre i trattori stradali fanno segnare un rialzo del 18,2%, passando da 937 a 1.108 unita'. Nel periodo gennaio-settembre, le nuove registrazioni complessive si attestano a 20.725 veicoli, segnando un calo del 7,9% rispetto ai 22.491 immatricolati nello stesso arco temporale del 2024. La diminuzione risulta piu' evidente per i mezzi pesanti oltre le 16 t, che scendono dell'8,3%: 17.635 unita' nel 2025 contro le 19.221 dell'anno precedente.
