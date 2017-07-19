Auto: Unrae, +20,4% immatricolazioni rimorchi e semirimorchi a novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 dic - Il mercato dei rimorchi e semirimorchi continua a mostrare segnali positivi: nel mese di novembre le immatricolazioni in Italia registrano un aumento del 20,4% rispetto allo stesso mese del 2024. Nei primi undici mesi dell'anno, il totale delle immatricolazioni raggiunge le 14.310 unita', segnando un incremento del 13,9% rispetto alle 12.562 dello stesso periodo del 2024, con oltre 1.700 veicoli in piu' immatricolati. E' quanto indica il Centro Studi e Statistiche dell'Unrae sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con l'occasione, l'associazione delle case auto estere che operano in Italia ribadisce la propria soddisfazione per la recente pubblicazione del Decreto interministeriale Mit-Mef di ripartizione del Fondo straordinario pluriennale da 590 milioni di euro, destinato al rinnovo del parco veicolare del trasporto merci. 'Il provvedimento rappresenta un segnale concreto da parte del ministero che accoglie le istanze del settore, confermando un impegno deciso verso la sostenibilita' e la modernizzazione del trasporto su gomma', commenta Michele Mastagni, coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di Unrae.

