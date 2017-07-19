Auto: Unrae, +20,4% immatricolazioni rimorchi e semirimorchi a novembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 dic - Inoltre, l'Unrae rinnova il proprio impegno a fornire - unitamente alle altre Associazioni di filiera - contributi concreti per assicurare una rapida ed efficace attuazione delle misure previste dal Fondo, auspicando al contempo una definizione tempestiva dell'utilizzo delle risorse aggiuntive gia' stanziate per il 2025. 'E' fondamentale che nella ripartizione del Fondo il comparto dei veicoli trainati riceva finalmente una quota proporzionata alle proprie esigenze, secondo criteri oggettivi e validati. Il recente 'click-day' dello scorso 17 dicembre per l'ultima finestra di prenotazione degli incentivi, con uno stanziamento di appena 3,8 milioni di euro destinato ai veicoli trainati, evidenzia l'urgenza di una ripartizione piu' mirata per il nuovo piano, capace gia' dal primo anno di operativita' di sostenere concretamente le imprese nella transizione verso mezzi di ultima generazione', aggiunge Mastagni. 'La sicurezza stradale, valore imprescindibile, deve guidare ogni scelta, garantendo equilibrio, trasparenza e un reale sostegno a un comparto che contribuisce in modo determinante all'intera filiera del trasporto', conclude Mastagni.

