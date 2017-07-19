Auto: Unrae, +18,3% veicoli industriali novembre, -3,7% da inizio anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - A novembre il mercato dei veicoli industriali con massa superiore a 3,5 t registra un incremento complessivo del 18,3% rispetto allo stesso mese del 2024, raggiungendo 2.335 immatricolazioni contro le 1.973 dell'anno precedente. E' quanto stima il Centro Studi e Statistiche Unrae, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'andamento dei singoli segmenti evidenzia dinamiche differenziate. I veicoli tra 3,51 e 6 t mostrano una lieve crescita del 3,6% (da 56 a 58 unita'), mentre il segmento 6,01-15,99 t registra una contrazione del 14,3%, scendendo da 272 a 233 immatricolazioni. Decisamente positivo l'andamento dei mezzi pesanti con massa pari o superiore a 16 t, che avanzano del 24,3%, passando da 1.645 a 2.044 unita'.

All'interno del segmento, i carri crescono del 16,3% (da 731 a 850 unita') e i trattori stradali del 30,6% (da 914 a 1.194 unita'). Tuttavia, nel periodo gennaio-novembre 2025, il mercato dei veicoli oltre le 3,5 t totalizza 25.655 immatricolazioni, ancora in calo (-3,7%) rispetto alle 26.653 registrate nello stesso periodo del 2024.

