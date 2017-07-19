Auto: Unrae, +18,3% veicoli industriali novembre, -3,7% da inizio anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - 'Sebbene i segnali provenienti dal mercato di novembre siano positivi, il comparto continua a evidenziare ritardi significativi nel processo di rinnovo del parco circolante e di transizione verso mezzi piu' sostenibili. In vista dell'imminente click-day del 17 dicembre, riteniamo che le risorse attualmente stanziate - 9,2 milioni di euro per i veicoli industriali - risultino insufficienti e richiedano una distribuzione piu' mirata, per supportare al meglio i Costruttori nel rispetto dei target europei. E' inoltre urgente definire in maniera chiara l'utilizzo dei 6 milioni aggiuntivi gia' previsti per il 2025', ha dichiarato il neoeletto presidente della Sezione Veicoli Industriali di Unrae, Giovanni Dattoli. 'Serve un approccio diverso, supportato da strumenti adeguati. Un esiguo incentivo all'acquisto non e' piu' sufficiente: sono necessarie agevolazioni all'utilizzo dei mezzi che riducano il costo totale di possesso dei veicoli tecnologicamente e ambientalmente piu' virtuosi', ha continuato, sottolineando che 'e' fondamentale che il Governo intervenga con misure tangibili per creare le condizioni abilitanti che accelerino la transizione del trasporto pesante. Tra le priorita', riteniamo indispensabile l'adeguamento dell'Italia agli standard europei con il recepimento della Direttiva Eurovignette, introducendo tariffe autostradali differenziate in base alle emissioni di Co2 e l'esenzione totale dagli oneri per i veicoli a zero emissioni'. Infine, ha concluso Dattoli, 'accogliamo con favore la misura straordinaria da 590 milioni di euro richiamata nello Stato di previsione del Mit per il periodo 2027-2031, destinata alla rottamazione dei veicoli piu' obsoleti e inquinanti. Unrae auspica che queste risorse siano utilizzate con una prospettiva lungimirante, allineata agli obiettivi europei e agli impegni dei Costruttori, e che si definisca una roadmap concreta per la decarbonizzazione del trasporto merci su gomma'.

