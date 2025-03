Auto: Unrae, +18,2% immatricolazioni rimorchi e semirimorchi febbraio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mar - 'Sebbene a febbraio il mercato registri segnali di ripresa, permangono le preoccupazioni del nostro comparto. A livello nazionale ed europeo, il segmento dei veicoli trainati continua a essere trascurato, nonostante il suo ruolo essenziale nella logistica e nel trasporto merci. Ne sono una chiara dimostrazione le ultime decisioni del Governo, che non prevedono interventi concreti per affrontarne le criticita', e il recente Piano d'Azione automotive della Commissione europea, che ignora del tutto la necessita' di una flessibilita' normativa anche per i target emissivi di veicoli pesanti e rimorchi', dichiara Michele Mastagni, coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di Unrae. 'La previsione di stringenti obiettivi di decarbonizzazione anche per i veicoli trainati a partire dal 2030 potrebbe tradursi in sanzioni onerose per le Case costruttrici. Pur condivisibili nei principi, tali obblighi rischiano di creare ulteriori difficolta' se non accompagnati da un adeguato piano di supporto', sottolinea Mastagni. In particolare, al fine di stimolare il rinnovo del parco circolante dei veicoli trainati ed evitare, in prospettiva, penalizzazioni eccessive per il comparto, l'Unrae propone: lo stanziamento di un Fondo nazionale ad hoc pluriennale da almeno 70 milioni di euro per incentivare l'adozione di veicoli di ultima generazione; misure disincentivanti per i veicoli piu' vetusti, attraverso interventi su tariffe autostradali, tassa di proprieta', divieti di circolazione e limitazioni di carico; l'adeguamento normativo sulla lunghezza degli autoarticolati fino a 18,75 metri, superando le limitazioni che ancora oggi impediscono la circolazione dei cosiddetti Eurotrailer.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 23-03-25 12:47:14 (0247) 5 NNNN