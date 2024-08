Auto: Unrae, +17,4% acquisti da privati con partita Iva nel 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - All'interno del segmento delle partite Iva, le Imprese individuali si confermano la categoria piu' rappresentativa nell'acquisto di vetture nuove, con una significativa crescita a doppia cifra (+21,4%) e una quota che sale al 61,2% (+2,1 p.p.). Al secondo posto si conferma la categoria dei Professionisti, con una crescita delle immatricolazioni del 14,3% e una quota che scende di mezzo punto, al 21%, all'interno dei quali i piu' numerosi sono gli Studi legali e i Commercialisti rispettivamente a quota 4,2% e 2,7%. Dopo i Professionisti, al terzo posto per numero di immatricolazioni troviamo gli Agenti di commercio seguiti dagli Agricoltori, con rispettive quote al 10,4% e all'7,4% e volumi in crescita del 7,6% e del 9,3%. In base alle preferenze per alimentazione, le vetture ibride dominano tra le partite Iva con il 36,8%, guadagnando 1,7 punti percentuali rispetto al 2022. I motori a benzina restano stabili al 25,8%, mentre il diesel registra un calo al 16,6%. Le vetture elettriche salgono al 7,1% di quota, una share quasi doppia rispetto al 3,6% del totale degli acquirenti privati. Guardando al tipo di carrozzeria, fra i privati con partita Iva cedono nel 2023 Multispazio, Station wagon e Sportive, mentre i Suv rappresentano complessivamente il 64,8% delle preferenze (+3 p.p.). A livello territoriale, la provincia di Roma si conferma al primo posto per immatricolazioni di auto a privati possessori di partita Iva, guadagnando altri 4 decimali, al 7,9% del totale. Al secondo posto troviamo Milano (+0,1 p.p. al 7%) e Torino al terzo (-0,3 p.p. al 4%). Infine, continua a crescere il finanziamento in leasing che nel 2023 e' stato sfruttato nel 17,8% del totale degli acquisti di auto da parte dei privati con partita Iva (+2,2 p.p.), ben distante dal 3,9% del totale mercato privati.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 03-08-24 12:13:23 (0234) 5 NNNN