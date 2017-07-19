Dati
            Auto: Unrae, -1,7% mercato dell'usato a novembre, +2,9% da inizio anno

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Dopo 5 mesi di crescita consecutiva, il mercato dell'auto usata a novembre segna un lieve calo: con 463.897 trasferimenti di proprieta', il mese registra un -1,7% rispetto ai 471.977 di novembre 2024 (-4,2% sul 2019). I trasferimenti netti cedono il 3%, mentre le minivolture segnano un -0,1%. Negli 11 mesi la crescita e' del 2,9% con 5.116.080 trasferimenti (-0,3% sul 2019). E' quanto comunica l'Unrae, l'associazione delle Case auto estere operanti in Italia, specificando che sul fronte delle motorizzazioni il diesel in novembre torna al primo posto, con una quota di mercato del 39,5%, seppur in calo di 3,5 p.p. (41,5% negli 11 mesi). Il motore a benzina torna in seconda posizione con il 38,8% (-0,2 p.p. e al 38,6% nel cumulato). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando l'11,4% in novembre e il 10,2% nel periodo gennaio-novembre; seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 2% nel mese (5,3% e 2,1% nel cumulato); Bev e plug-in salgono all'1,3% e 1,5% in novembre (1,1% e 1,3% negli 11 mesi).

